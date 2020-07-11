Мовний омбудсмен чекає від Кабміну затвердження програми розвитку української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що очікує затвердження Кабінету міністрів програми розвитку української мови.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, освоєння української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, яким чином можна буде проводити роботу по популяризації і з поясненням основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження”, — сказав Кремень.

Кремень додав, що офіс Уповноваженого із захисту державної мови знаходиться в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду. “Запуск інституту, його робота, тісну співпрацю з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням. Це одне. А створення умов для освоєння та підвищення рівня володіння української мови — це зовсім інше”, — сказав чиновник.