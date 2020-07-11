“Криваві» фонтани в центрі Лондона: вегетаріанці нагадали про причини коронавіруса

У столиці Великобританії Лондоні зоозахисники виступили з протестом на Трафальгарській площі, офарбивши воду у фонтанах в червоний колір. Таким чином вони висловили своє ставлення до людей, які їдять м’ясо і до виробників м’ясної продукції.
Про це повідомляє Комсомольская правда.
Учасники акції заявили, що пандемії коронавіруса можна було взагалі уникнути, якби всі дотримувалися вегетаріанського стилю харчування.
Демонстранти зайшли в пофарбовані фонтани, тримаючи плакати з написом «у уряду на руках кров».
Поліцейським довелося потрудитися, щоб активісти вилізли з води і припинили свою акцію протесту.
Стрічка.ру опублікувала фото з місця протесту.
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