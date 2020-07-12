Позаду Чумацького Шляху знайшли гігантську космічну «стіну»

Астрономи з Університету Париж-Саклі, складаючи 3D-карту Всесвіту, виявили одну з найбільших космічних структур з коли-небудь знайдених. Це «стіна», яка простягається на 1,4 мільярда світлових років і містить сотні тисяч галактик, повідомляє Astrophysical Journal.

Об’єкт назвали Стіною Південного полюса. Він довгий час залишався непоміченим, тому що розташований в півмільярда світлових років позаду яскравого Чумацького Шляху.

Астрономи давно помітили, що галактики не розкидані хаотично по всьому Всесвіті, а шикуються в так звану космічну павутину. Вони групуються навколо гігантських ниток водню, між якими залишаються величезні пустоти.

Раніше вчені нанесли на карту інші скупчення, в тому числі найбільше з відомих – Велику стіну Геркулес – Північна Корона. Воно охоплює 10 мільярдів світлових років, або більш ніж десяту частину видимого розміру Всесвіту.

У 2014 році співробітники Університету Париж-Саклі представили надскупчення ланіакея – галактичний кластер, до якого входить Чумацький Шлях. Ланіакея досягає ширини 520 мільйонів світлових років і містить приблизно 100 мільйонів мільярдів сонячних мас.

Для створення нової карти команда використовувала недавно зроблені знімки зоряного неба. Вчені «заглянули» в область галактичного затемнення – ділянку в південній частині неба, де більшість об’єктів затьмарює яскраве світло Чумацького Шляху. Вони встановили, що Стіна Південного полюса знаходиться поруч з Комплексом в Хамелеоні – великим регіоном зореутворення. Одне її «крило» простягається на північ до сузір’я Кита, друге – в протилежному напрямку, до сузір’я Райського птаха.

: dialogs.org.ua

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