«Сидимо без грошей»: росіяни попросили Путіна виплатити допомогу на збори дітей в школу

В умовах пандемії коронавіруса багато росіяни втратили роботу, втратили доходів. Люди сидять без грошей і зі страхом чекають початку шкільного року», слід з петиції, яка з’явилася на порталі Change.org.

Звернення адресоване президенту країни Володимиру Путіну і уряду Росії.

Автори петиції відзначають, що соціально-економічна ситуація в країні не покращилася, хоча підприємства поступово починають повертатися до роботи. «Багато хто не змогли погасити борги, купити дітям одяг на літо, <…> люди досі сидять без грошей і зі страхом чекають початку шкільного року. 1 вересня — це величезні витрати: потрібно купити не тільки канцелярію, але і одяг, спортивну форму, взуття, рюкзак», — зазначено у зверненні. Там також зазначено, що в середньому збори на навчання обходяться до 20 тисяч рублів, і є побоювання, що «доведеться залазити в кредити».

Автори звернення закликали президента надати матеріальну допомогу сім’ям з дітьми і в серпні видати всім чергове посібник. «Ми, російські матері, просимо президента допомогти», — випливає з тексту петиції.

Раніше в червні і липні 2020 року російські родини отримали виплати по 10 тисяч рублів на дітей до 16 років.