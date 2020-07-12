У Тернополі на даху багатоповерхівки знайшли лаундж-зона з кущами конопель

Правоохоронці прийшли на обшуки в квартиру, де переховувався підозрюваний у зґвалтуванні та інших злочинах, а знайшли кущі конопель.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Тернопільської області.

“З санкціонованим обшуком до квартири жителя обласного центру прийшли правоохоронці Тернополя. Чоловіка підозрювали у переховуванні зловмисника, причетного до зґвалтування, а також викрадення і підпалі автомобіля”, – зазначено в повідомленні.

Однак під час обшуку вони знайшли не тільки підозрюваного, але і цілу лаундж-зону з рослинами коноплі на даху багатоповерхового будинку. У полімерних банках були акуратно висаджені 12 рослин, які поліцейські конфіскували.

Крім того, правоохоронці знайшли пістолет з маркуванням EKOL БОТАН CAL, тип зброю визначать експерти.