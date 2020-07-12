“Слуга народу” Потураєв заявив, що Гончаренко був би хорошим прем’єр-міністром

Депутат від фракції “Слуга народу” і заступник голови Нацради з питань телерадіомовлення Микита Потураєв вважає, що Олексій Гончаренко з “Євросолідарності” може стати хорошим прем’єр-міністром.

Про це він заявив в ході онлайн-брифінгу в кризовому Українському медіа-центрі в п’ятницю, 10 липня. На думку Потураєва, нинішній міністр культури Олександр Ткаченко також є гарною кандидатурою на посаду голови українського уряду.

“Може прийде такий час, може не сьогодні, коли на чолі українського уряду стане людина з іншою філософією. З розумінням, філософським, того, що культура не є тим, на що ти витрачаєш. Культура може бути дуже потужним локомотивом розвитку економіки.

Може прийде час коли пан Олексій Гончаренко стане прем’єр-міністром, чому б і ні. Або пан Олександр Ткаченко, чому немає. Я вважаю, що вони обидва гідні і у них є бачення. Хоч Олексій і працює в бюджетному комітеті, але бачення культури у нього є. Може такий день настане швидше, ніж ми очікуємо”, – сказав Потураєв.