Борислав Береза заявив, що буде балотуватися в мери Києва

Колишній депутат Борислав Береза заявив про намір взяти участь у виборах мера Києва.

Про це він сказав у перерві програми ” Свобода слова Савіка Шустера.

«Київ треба міняти.Я розумію одне: якщо б зараз мене задовольняло те, що відбувається в Києві, я б сказав: „Ні, у мене немає ніяких амбіцій, я не йду на мера, мені все подобається“. Але мені не подобається те, що відбувається в Києві: знищуються зелені зони, знову безконтрольне будівництво, знову вбиває людей екологія, а головне питання — що в Києві люди не живуть, а виживають.

А я хочу, щоб кияни жили і пишалися тим, що вони проживають у найкращому місті в світі», — сказав він. На уточнююче питання журналіста, чи піде Береза у мери Києва, він відповів, що піде.