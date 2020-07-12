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На основе яда скорпиона ученые разработали лекарство от рака и аутоимунных заболеваний

12.07.2020

Российские и бельгийские ученые создали лекарство от рака и аутоиммунных заболеваний, взяв за основу яд скорпиона Mesobuthus eupeus.

Подробные результаты проведенного исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Pharmacology.

Полученное вещество способно блокировать атаку иммунных клеток на здоровые клетки организма. С помощью яда ученым удалось повлиять на работу клеток, таким образом вещество получило способность блокировать исключительно калиевые каналы — именно они отвечают за развитие аутоиммунных и онкозаболеваний.

Специалисты уверены, что таким образом смогут найти ключ к созданию препаратов нового поколения.

: golos.ua

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