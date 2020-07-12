Навіть якщо Фургала зачистили, щоб дати зрозуміти виборцям бунтівних регіонів, що краще завжди погоджуватися з рішенням начальства, інакше будете вибирати ось таких бандитів, то все одно створений цікавий прецедент, що не обіцяє спокійного сну для апологетів режиму.

По-перше, громадяни можуть «впертися» і відреагувати проти влади на найближчих виборах.

Але найцікавіше — це легітимація переслідувань самих начальників за злочини (реальні або сфабриковані), зроблені у минулому.

Приватизація, заставні аукціони, наприклад. Можна і більш «свіжі» приклади. Справу про смерть генерала Рохлина. Про наркотики в літаку високопоставленого особи. Всього не перерахувати. Ящик Пандори легко відкривається, але закрити кришку вже не вийде.

Будь-який новий керівник держави з задоволенням дасть команду підняти старі справи. Справедливості заради, зрозуміло.

Ті, хто доживе до 2036-го, будуть себе розважати читанням розслідувань про застійні десятиліття. Фантазії не вистачить, щоб уявити, наскільки буде захоплююче чтиво!