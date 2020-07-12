Порушення ПДР: як правильно сплатити штраф

Останнім часом зросла кількість запитань до патрульної поліції щодо сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Оскільки деякі водії невірно сплачують ці адміністративні штрафи, у поліцейському відомстві вирішили роз’яснити механізм їх правильної сплати.

Про це інформує патрульна поліція Київщини.

У поліції наголошують, що сплатити 50% розміру адмінштрафу можна лише за ті порушення ПДР, що зафіксовані виключно в автоматичному режимі, та якщо штраф сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

За порушення ПДР, що зафіксовані не в автоматичному режимі, штраф сплачується у повному розмірі протягом 15 діб.

Якщо платник штрафу невірно внесе реквізити, неправильно зазначить суму штрафу, не зазначить серію та номер постанови у призначеному платежі, то ця постанова буде вважатися не виконаною, а сплата штрафу не буде зарахована.

Реквізити для оплати штрафів за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі: р/р UA088999980333209397000026001, ЄДРПОУ — 37993783, одержувач ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800.

Реквізити для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: р/р UA488999980313030149000010001, ЄДРПОУ — 37955989, одержувач ГУК у Київ. обл./м.Київ/21081300.

: poglyad.tv

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