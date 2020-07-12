Згідно з даними Левада-центру, спонтанне довіру Мишустину у червні виявилося вище аналогічного показника Шойгу. У першого він склав 14 відсотків, у другого — 12. Ніяких подвигів, помітних широкої громадськості, Мішустін поки не зробив, проте багаторічного народного улюбленця вже обійшов.

Цей факт можна інтерпретувати як доказ того, що мілітаризм і брутальність перестали приносити політичні дивіденди; на відміну від Шойгу Мішустін підкреслено інтелігентний і, якщо можна так висловитися, «миролюбний».

По-друге, зростання Мішустіна ще раз демонструє запит на оновлення. Всі інші політики або падають, або коливаються в районі статпогрешности; росте лише один Мішустін. Хоча справедливості заради варто сказати, що і у нього темпи зльоту не вражають, але це вже ситуація в цілому винна — загальна криза системи.

У Путіна той самий показник, який у Мішустіна дорівнює 14 відсотків, становить всього 26 відсотків. Не такий вже і вражаючий розрив — з урахуванням того, що перший і підняв Росію з колін, і статус великої держави їй забезпечив, і взагалі двадцять років вже про народ дбає, а другого ще вчора ніхто в очі не бачив.

Ця ситуація дещо нагадує кінець 90-х, коли люди настільки хотіли заміни Єльцина, що забезпечували зростання рейтингу кожному, хто сприймався в якості його наступника, — спочатку Примакову, потім Степашину, зрештою, самому Путіну.