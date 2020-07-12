Названо прості способи впоратися з денною сонливістю

Було виявлено, що жування протягом 15-20 хвилин може стати простим способом розумової стимуляції.

Ходьба по сходах, прогулянка в парк, взаємодія з тваринами, жувальна гумка – існують різні прості способи впоратися з денною сонливістю і підвищити енергію у другій половині дня, що так необхідно для роботи.

Посильна фізична активність. Рух покращує кровообіг, забезпечуючи приплив кисню і поживних речовин до м’язової тканини, що природним чином збільшує енергію. Доктор медицини Карл Базил (директор відділення епілепсії і сну в Колумбійському університеті) рекомендує рухатися до настання денної сонливості, пише medikforum.

Підійдуть найпростіші дії – потягування, ходьба по сходах, обхід будівлі. Перерва. Дослідники Університету Торонто встановили, що відсутність перерви під час обіду збільшує втому і непродуктивність офісних працівників. Вчені рекомендують відриватися від роботи на цей час. Навіть просто відхід від робочого столу може зарядити вас, стверджують вони.

Прогулянка в парк. Якщо є можливість, зробіть перерву і сходіть ненадовго в найближчий парк. Результати експериментів свідчать: можливість побувати в природному середовищі допомагає краще виконувати тести на пам’ять і увагу. Така обстановка звільняє мозок від необхідності підтримувати функцію прямої уваги, що вимагає активного фокусування (як, наприклад, це роблять робота або водіння автомобіля). Відбувається своєрідне когнітивне перезавантаження.

Тварини. Згідно з дослідженням Коледжу ветеринарної медицини Університету Міссурі, спілкування з тваринами підвищує рівень гормону окситоцину, який переважає гормони стресу, роблячи нас більш спокійними і зосередженими. Думки про домашнього вихованця дають той же ефект. Навіть перегляд відео з котиками дозволяє впоратися з денною сонливістю, підвищуючи рівень позитивних емоцій та енергії.

Жувальна гумка. Було виявлено, що жування протягом 15-20 хвилин може стати простим способом розумової стимуляції.

Вода. Зневоднення викликає втому, поганий настрій, труднощі з концентрацією уваги. Фахівці Клініки Майо радять починати свій день з великої склянки води і продовжувати пити далі, протягом доби.

Улюблені мелодії. Їх прослуховування під час роботи підвищує продуктивність, до такого висновку дійшли вчені Університету Майамі. Правильна їжа.

Найкраще енергійність підтримують білки (нежирне м’ясо, риба і яйця) і складні вуглеводи (ціле зерно, бобові).

Листова зелень (капуста, шпинат) забезпечує залізом, що допомагає зменшити втому. У свою чергу, прості вуглеводи (білий хліб, випічка, солодощі) стимулює злет і падіння рівня цукру в крові, що сприяє спаду енергії, сонливості.

: unian.ua

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