У Хабаровську проходить масова акція протесту проти арешту Фургала

Жителі Хабаровська вийшли на чергову акцію протесту проти арешту губернатора краю Сергія Фургала. Участь у ході, за попередньою оцінкою, взяли від 5 тис. до 35 тис. чоловік, передає портал dvhab.ru.

Офіційних даних щодо чисельності поки немає.

Оцевидцы відзначають, що люди прийшли до будівлі крайового уряду з гаслами «Це наш край!», «Йди, Москва!», «Свободу Фургалу!».

Костянтин Риков

@rykov

Таке відчуття, що вже весь Хабаровськ вийшов на вулицю. Місто гуде і скандує «Свободу! Свободу!». Підключайтеся до прямого ефіру:

Жителі вимагає судити Фургала в Хабаровську, а не в Москві, зазначають місцеві ЗМІ.

Раніше в Комсомольську-на-Амурі близько 1 тис. людей вийшли на несанкціонований мітинг і ходу. У руках В учасників акцій були плакати, вони також вигукували гасла на підтримку Фургала. Сутичок з поліцією не було. Мітинги проти арешту губернатора Хабаровського краю пройшли також у містах Сніговий, Эльбан і Сонячний.

Нагадаємо, губернатор Хабаровського краю був затриманий 9 липня за підозрою в організації замахів на вбивство і вбивств ряду підприємців в 2004-2005 роках на території Хабаровського краю і Амурської області. Фургала доставили в Москву, де пред’явили звинувачення і затримали.

Фургал очолив Хабаровський край у вересні 2018 року, він — член ЛДПР.