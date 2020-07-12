Сріблясті хмари насторожили вчених (відео)

Влітку в нічному небі можна побачити щось по-справжньому чарівне, а саме сріблясті хмари або мезосферні хмари. Свою назву це рідкісне явище отримало завдяки ефекту мерехтіння в сутінковому небі.

Однак, попри свою красу, ці хмари можуть бути тривожним дзвіночком. NASA Сріблясті хмари формуються в мезосфері — розрідженій верхній атмосфері з невеликою кількістю вологи і низькими температурами на середній висоті 82 кілометри. Природа цього явища до кінця не вивчена, проте учені припускають, що хмари формуються завдяки мізерній водяній парі, яка замерзає, утворюючи кристали.

Оскільки мезосфера найбільш холодна влітку, такі хмари спостерігаються саме в цей сезон. Причина, по якій це явище не дуже добре вивчено, криється в тому, що історія цих хмар відносна молода. Вперше про них повідомляється в 1885 році, і відразу ж вчені заговорили про те, що вони могли з’явитися з-за кліматичних змін

Зараз фахівці знову розглядають цю можливу причину, позаяк протягом багатьох років ці хмари зустрічалися в основному тільки в полярних районах.

Але останнім часом вони простяглися набагато далі, і виглядають набагато яскравіше.

Так 21 червня жителі Великобританії спостерігали це красиве явище, хоча це досить незвично для цих місць.

Більша частина вологи, необхідної для утворення хмар, що надходить з метану — парникового газу, який виробляє водяна пара, коли він руйнується у верхніх шарах атмосфери. І по мірі того, як забруднення метаном збільшувалася, сріблясті хмари ставали все більш яскравими, а головне помітними в нових місцях.

Сріблясті хмари вивчаються вченими, як із Землі, так і з космосу, тому, що вони знаходяться досить високо. Однак, щоб зрозуміти істинну причину явища фахівцям ще належить довга робота.

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: cikavosti.com

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