Іран назвав офіційну причину катастрофи українського Boeing

Причиною катастрофи українського Boeing 737-800, що впав 8 січня біля Тегерана, названий людський фактор.

Як повідомляє Tasnim з посиланням на звіт Агентства цивільної авіації Ірану, комплекс ППО, збив літак помилково, був неправильно налаштований з-за того, що напередодні був переміщений.

«Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрями», – йдеться в доповіді.

Також зазначається, що після переміщення не була переналаштування комплексу.

Згідно зі звітом, із-за неправильних налаштувань система помилково впізнала лайнер як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. Насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.