Трамп вперше з’явився в захисній масці

Президент США Дональд Трамп вперше з початку пандемії коронавіруса (COVID-19) публічно одягнув захисну маску.

Як повідомляє CNN, це сталося під час відвідин військового госпіталю Walter Reed (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

«Я вирішив надіти маску. Я вважаю, що коли ви перебуваєте в лікарні, де розмовляєте з військовими людьми, які щойно вийшли з операційної, то це гарне місце, щоб носити маску. Я ніколи не був проти масок, але я вважаю, що для них є місце і час», – сказав Трамп.

Раніше він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed