Ілон Маск став сьомим у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Засновник компаній SpaceX і Tesla, винахідник Ілон Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Маск посунув у рейтингу інвестора Уоррена Баффета з його 69,2 мільярдами доларів після того, як той віддав акції компанії Berkshire Hathaway на суму близько трьох мільярдів на благодійність. На положення в списку вплинуло також і те, що акції Tesla подорожчали на 10,8%, що принесло Маску близько шести мільярдів доларів.

На першому місці традиційно залишився засновник Amazon Джефф Безос зі статком у 189 мільярдів доларів. Друге місце зайняв засновник Microsoft Білл Гейтс зі 116 мільярдами доларів. Трійку замкнув глава Facebook Марк Цукерберг, у якого налічується 93 мільярди доларів.

Далі слід глава корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з 92,6 мільярдами, на п’ятому місці — колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер, у якого 76,8 мільярдів. І шосте місце зайняв співзасновник Google Ларрі Пейдж. Відомо, що зараз він має 72,2 мільярдами доларів.