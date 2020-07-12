Настя Каменських отримала престижну нагороду

Вчора, 9 липня, відбулася церемонія вручення Національної музичної премії «YUNA». У зв’язку з пандемією коронавірусу захід проходив в телевізійному форматі.

В цьому році відома українська співачка NK перемогла в номінації «Виконавиця року» та отримала одну з статуеток.

Про цю радісну новину повідомила сама Настя, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в Instagram відповідний пост.

«Щаслива отримати нагороду премії @yunaawards в номінації «Виконавиця року». Для мене це велика радість і велика честь! Дякую моїм #nkfamily і моїй команді # nice2cu за вашу любов і віддачу! З вами мені під силу все!», – прокоментувала перемогу співачка.

Своє текстове повідомлення виконавиця супроводила серією власних фотографій. На одному зі знімків співачка з’явилася в світлих джинсах з високою посадкою і білій футболці з надписом.

Публікація блискавично набрала безліч лайків і вітальних коментарів.

: wworld.com.ua

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