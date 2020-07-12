У Києві вночі горіла звалище

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС.

Інформація про пожежу на звалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, надійшла 11 липня о 20:20. Вже о 22:00 пожежа була локалізована, а о 00:07 — повністю ліквідовано.

Рятувальники повідомили про складність гасіння вогню. Сміття було повалено в яму, і в деяких місцях його нашарування сягали 10 метрів. Саме тому рятувальники ретельно заливали водою осередки тління, які були знизу.

Крім того, ситуацію ускладнювало відсутність на території водопостачання. Тому пожежники проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.

Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці.