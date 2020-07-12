У Польщі 14 липня стартують масштабні військові навчання армії США

Командування США перевірить готовність перекинути війська через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам

У Польщі з 14 липня по 23 серпня пройдуть масштабні військові навчання американських бронетанкових військ. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.

Метою стратегічних маневрів у Польщі є перевірка здатності армії США швидко реагувати і розгортати свої сили в будь-якій точці світу. Батальйон перевірить готовність перекинути війська через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам.

Тренування американських військ буде проходити на польському полігоні у Дравсько-Поморске. Навчання розглядаються як чергова можливість поглибити співробітництво на тактичному рівні між американськими та польськими солдатами.

З американської сторони в маневрах візьмуть участь близько 500 солдатів 2-го батальйону 12-го кавалерійського полку, 1-ї бойової групи танкової бригади, 1-ї кавалерійської дивізії. Польща відправить на тренування солдатів 17-ї механізованої бригади з Мендзыжеча і 12-ї механізованої бригади з Щецина.

Навчання будуть перебувати під контролем Навчального командування сухопутних військ армії США в Європі (командування 7-ї армійської підготовки), що базується у військовому навчальному центрі в німецькому місті Графенвер.