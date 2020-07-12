У столиці Сербії Белграді мирний протест переріс у масову бійку: Затримано 71 людина

Серед затриманих — проросійський вкрай правий політик Срджан Ного, а також громадяни Чорногорії, Боснії, Великобританії і Тунісу

Після масових бійок в четверту ніч антиурядового протесту в столиці Сербії Белграді поліція затримала 71 людини. Про це повідомляє Associated press.

Директор поліції Володимир Ребич розповів, що в суботу ввечері сотні праворадикальних демонстрантів намагалися штурмувати будівлю парламенту в центрі Белграда, почалися вуличні заворушення. Протестувальники, ігноруючи антивірусний заборона на мітинги, кидали в поліцію, яка охороняла будівлю парламенту, пляшки, каміння і фаєри. 14 поліцейських отримали поранення. Правоохоронці використали сльозогінний газ, щоб розігнати розгнівану натовп.

Також постраждали багато демонстранти і кілька журналістів.

Сербські ЗМІ повідомили, що серед затриманих був колишній член парламенту і один з лідерів радикальних протестувальників, проросійський вкрай правий політик Срджан Ного.

За словами Ребича, серед затриманих є іноземні громадяни, у тому числі громадяни Чорногорії, Боснії, Великобританії і Тунісу.

Президент країни Олександр Вучич стверджував, що в заворушеннях брали участь невідомі іноземні служби.

Поліція вивчає «іноземний елемент у радикалізації протестів».

Протести вперше почалися раніше на цьому тижні, коли президент Олександр Вучич оголосив сувору комендантську годину у вихідні заради запобігання нових випадків коронавіруса в країні.

Крім того, влада заборонила проведення зборів більше 10 чоловік в Белграді і скоротили робочий час підприємств, що працюють в закритих приміщеннях.

У країні офіційно зареєстровано понад 18 тис. хворих коронавірусом та 382 випадку смерті. Органи охорони здоров’я попередили, що сербські лікарні майже заповнені з-за недавнього сплеску захворюваності.