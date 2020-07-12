З’ясувалися деталі героїчної смерті офіцера Матвєєва на Донбасі

Український військовий, молодший лейтенант Тарас Матвіїв, загиблий в зоні ООС на Луганщині 10 липня, врятував побратимів з палаючого бліндажа і опинився в кількох метрах від вибуху ворожої міни.

Як сказано в сюжеті ТСН, в одного з бійців ВСУ, яких врятував Матвєєв, після бою на руці залишився тільки невеликий опік. Його побратима з травмою коліна відвезли в лікарню.

«Дуже великий чад був, дим. Ми почали задихатися від диму», – розповів військовослужбовець.

Він розповів, що в той момент Матвєєв відтягнув їх з бліндажа в безпечне місце, почавши поливати водою, коли прилетіла міна. За словами бійця, 120-мм міна розірвалася в декількох метрів від військового, в результаті чого шансів вижити у нього не було.

«Були осколкові поранення, це права частина тулуба. Я вважаю, на сто відсотків, що цей вчинок гідний звання Героя України», – розповів військовослужбовець ЗСУ Джеміль.

Відзначається, що за загиблого побратима бійці бойовикам уже помстилися, користуючись тим, що знаходяться на пануючій висоті і можуть ефективно відповісти на обстріл.