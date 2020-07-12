Засновник компанії SpaceX Ілон Маск назвав українського конструктора Сергія Корольова одним з найкращих фахівців у космічній галузі.

У своєму Twitter-акаунті Маск повідомив, що поспілкувався з родиною уродженця Житомира.

«Я розмовляв з сім’єю Королева сьогодні. Він був одним з кращих», – заявив він, додавши напис прізвища конструктора українською та російською мовами.

Онук Королева Андрій підтвердив «Інтерфаксу«, що розмова з Маском був і зізнався, що їх сім’я запросила американського бізнесмена в Москву.

«Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу», – розповів він.

Маск назвав українця Королева одним з найкращих фахівців