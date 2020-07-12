Названы самые опасные продукты при сахарном диабете

Медиками назвали самые опасные продукты для людей с симптомами диабета

Продукты с «белыми» углеводами, готовые блюда, еда на вынос – пища, которую следует избегать при наличии симптомов высокого уровня глюкозы в крови и сахарного диабета 2 типа.

С предупреждением об этом выступили специалисты организации Diabetes UK (Великобритания).

Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм перестает справляться с адекватной выработкой гормона инсулина, контролирующего выделение сахара в кровь, или утрачивает чувствительность к нему. Без достаточного количества инсулина он изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию – поэтому одним из симптомов диабета 2 типа становится усталость.

Также заболевание проявляется чувством жажды, увеличением количества выделяемой мочи, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран. При этом возрастает риск развития инсульта, почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, слепоты. Резкие колебания сахара в крови провоцируют угрожающие для жизни состояния: гипо- и гипергликемическую комы.

Британскими медиками были названы самые опасные продукты для людей с симптомами диабета.

«Крайне важно, чтобы больные диабетом 2 типа ограничивали количество хлеба, макарон из белой муки, выпечки. Данные продукты богаты быстрыми углеводами, их потребление способствует резким скачкам сахара в крови», – цитирует экспертов Express Health.

Также, по их словам, симптомы диабета усугубляет потребление готовых продуктов, блюд на вынос – они содержат очень высокие уровни компонентов, усугубляющих нарушения, вызываемые хронически высоким сахаром в крови.

Помимо того, констатируют специалисты, все диабетики разные, и определенные продукты способны повышать концентрацию сахара в крови у некоторых людей, в то время как другие не реагируют на них подобным образом. Врачи рекомендуют всем больным диабетом 2 типа делать анализ крови до еды, через два часа, а также через четыре часа после еды. Это поможет определить индивидуальные реакции на ту или иную пищу.

: glavcom.ua