Фото дня: Трамп вперше одягнув маску на публіці

Президент США Дональд Трамп з’явився перед камерами в масці – це перший за час пандемії випадок, коли він був помічений в ній на публіці. Хоча представники системи охорони здоров’я давно рекомендують носіння масок як запобіжний засіб проти поширення коронавіруса.

Трамп в суботу вирушив у військовий госпіталь імені Уолтера Ріда у передмісті Вашингтона, щоб зустрітися з пораненими військовослужбовцями і медичними працівниками, які доглядають за пацієнтами з Covid-19

“Я думаю, це здорово – носити маску. Я ніколи не був проти масок, але я дійсно вважаю, що всьому свій час і місце”, – сказав він, залишаючи Білий дім. В госпіталь Трамп полетів на вертольоті.

Раніше він заявляв, що не збирається носити маску, хоча і підтримує їх носіння. Ще він жартував, що в масці виглядав би як Самотній рейнджер – герой вестерну Гора Вербінськи, який вийшов у 2013 році.

Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендують американцям закривати обличчя тканиною. Йдеться не про професійних медичних масках, які повинні використовувати тільки медики, а про масках з тканини, ще в квітні говорив Трамп. І підкреслював, що сам носити маску не буде.

“Це добровільно. Хтось буде це робити, хтось ні. Я не думаю, що сам буду носити”, – сказав тоді президент США.

ЗМІ повідомляли, що помічники Трампа неодноразово просили президента носити маску на публіці. Однак він відмовлявся робити це на мітингах, прес-конференціях та інших публічних заходах.

Як говорили близькі до нього джерела Ассошіейтед прес, президент побоювався, що в масці він буде виглядати слабким. Крім того, він нібито вважає, що носіння маски може привернути увагу до кризи в системі суспільної охорони здоров’я, а не до задачі відновлення американської економіки.

За час пандемії, що охопила США в березні, коронавірусом заразилися понад 3,2 млн осіб, померли щонайменше 134 тисяч чоловік, нагадує агентство.