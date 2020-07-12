Повінь – зміна системи

Menu
Close

Узбекистан вирішив закрити на карантин

12.07.2020

В Узбекистані з понеділка, 13 липня припинять внутрішнє авіаційне і залізничне сполучення.

Про це повідомив керівник прес-служби Міністерства транспорту країни Навруз Ашурматов.

Раніше, 10 липня в країні було введено ряд обмежувальних заходів, згідно з яким рух автобусів призупинено. «Дозволяються тільки автобусні рейси з вивезення громадян з прикордонних пунктів у карантинні зони», — заявив Ашурматов. За його словами, гроші за квитки, куплені на рейси на період з 10 липня по 1 серпня, пасажирам повернуть.

Ще 8 липня голова республіканського штабу по боротьбі з Covid-19 Хабібулла Акілов визнав, що число заражених коронавірусом в країні різко зросла і що система охорони здоров’я вичерпала свої ресурси.

Читайте також:   Далі слід відродження СРСР? Єльченко прокоментував заяву Путіна
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *