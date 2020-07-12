Ломаченко відкрив власний готель в Одесі

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA/WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) вирішив зайнятися бізнесом. Зокрема, українець відкрив власний готель під назвою Loma Sport Hotel.

Заклад розташований на популярному українському курорті Затока в Одеській області. У комплексі Loma Sport Hotel розташовані ресторан з літньою терасою, просторий пляж з кафе, спортзал, сауна, басейн. На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.

Ломаченко показав в Мережі, як виглядає його нове дітище, але сам поки ніяк не прокоментував свій бізнес. Цікаво, що на даний момент вже всі вакансії по готелю закриті, але ще п’ять днів тому на кількох українських сайтах пошуку роботи набирали штат співробітників в готель Ломаченко. Судячи по вакансіях, в готелі всього близько двадцяти найманих працівників.

В Мережі є навіть новенький сайт готелю, однак на ньому поки немає ніякої інформації.