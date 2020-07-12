У Криму помітили велику колону військової техніки окупантів: відео потрапило в мережу

В окупованому Криму, звідки можливо вторгнення Росії в Херсонську область, Сімферополі та на ділянці траси «Таврида» було помічено не менше 40 одиниць російської військової техніки.

У самому ж Сімферополі, щонайменше на одній з транспортних розв’язок, були помічені військові регулювальники.

Основна частина техніки — військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них є позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис «тосол отрута». Судячи з номерним знакам, всі машини прибули з одного регіону, пише Крим.Реалії.

Крім вантажівок також була помічена колона з чотирьох бронетранспортерів з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.

Раніше в квітні більше 20 російських БТР повантажили на великий десантний корабель в Севастополі. Перед цим у Сімферополі вулицями пройшла колона техніки, пристосована для розгону масових заворушень. У вересні 2019 році в Криму велика колона російської техніки пройшла в напрямку Щолкіно.