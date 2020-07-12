Теорію в автошколах можна буде навчати дистанційно

В Україні водіїв в якості експерименту будуть навчати дистанційно. Відповідний проект постанови Кабміну опублікований для ознайомлення громадськості на веб-сайті МВС.

Кабмін пропонує, щоб майбутні водії теоретичну частину вивчали дистанційно. Тобто їм не потрібно буде відвідувати автошколи. Достатньо мати вдома Інтернет. Автошкола в свою чергу буде зобов’язана зареєструвати учня в Єдиному державному реєстрі МВС в електронній формі.

Процес навчання за дистанційною формою може бути двох видів – індивідуальний або групою. У групі в цьому разі має бути не більше 10 чоловік.

Програмне забезпечення для дистанційного навчання в автошколах поки ще не готове. Його розробляє державна компанія.

Ідея дистанційного навчання з’явилася, коли з-за карантину тимчасово закрили автошколи. Як це буде реалізовано на практиці – покаже час.