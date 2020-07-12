Ілон Маск запевняє, що його загадковий «чіп для мозку» зможе лікувати депресію і залежність

В цьому році технологію Neuralink хочуть почати випробовувати на людях.

Ілон Маск розкрила ще кілька подробиць про «чіпі для мозку» Neuralink — каже, він допоможе лікувати депресію і залежності.

Про це пише LADbible.

Стартап Neuralink був заснований Маском в 2016 році, але поки що про нього відомо небагато. У минулому році компанія оголосила, що розробила пристрій, який може безпосередньо з’єднувати людський мозок з комп’ютером.

Тепер Маск в твіттері анонсував, що 28 серпня з’явиться більше подробиць про Neuralink. Один з юзерів з ніком Pranay Pathole запитав у винахідника про можливості технології. «Чи можна використовувати Neuralink для перенавчання тієї частини мозку, яка відповідає за виникнення залежності або депресії? Було б круто, якщо б Neuralink можна було використовувати проти чогось на зразок залежності/депресії», — написав він.

Маск відповів: «Звичайно. Це і здорово, і жахливо. Все, що ми коли-небудь відчували або думали, було електричними сигналами».

Втім зараз в короткостроковій перспективі Neuralink, схоже, спробують застосувати для лікування захворювань головного мозку, таких як хвороба Паркінсона. У майбутньому, можливо, технологія буде здатна на більше. Компанія тестує Neuralink на тварин і сподівається, що зможе почати дослідження на людях вже в цьому році.

Розробка «Прямого кортикального інтерфейсу», якою займається Neuralink, за словами Маска, має допомогти людям досягти більш високого рівня пізнання і дати шанс конкурувати з штучним інтелектом.