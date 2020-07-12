Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж заради анонсу останньої пісні “Время и Стекло”

Виявилося, що гурт “Время и Стекло” зняв яскравий кліп на останню композицію колективу.

Так, дует незабаром вирушить у свій прощальний тур по Україні. Ба більше, учасниця гурту Надя Дорофєєва анонсувала випуск останньої композиції.

У своєму фотоблозі дівчина оприлюднила декілька доволі ефектних кадрів. На них співачка постала з темним та, незвичним для неї, коротким волоссям. Свій образ вона доповнила шкіряним корсетом, вельветовими штанами й сонцезахисними окулярами.

“Last Dance. Завтра”, – зазначила у дописі Надя.Виявилося, що гурт “Время и Стекло” зняв яскравий кліп на останню композицію колективу.

Так, дует незабаром вирушить у свій прощальний тур по Україні. Ба більше, учасниця гурту Надя Дорофєєва анонсувала випуск останньої композиції.

У своєму фотоблозі дівчина оприлюднила декілька доволі ефектних кадрів. На них співачка постала з темним та, незвичним для неї, коротким волоссям. Свій образ вона доповнила шкіряним корсетом, вельветовими штанами й сонцезахисними окулярами.

“Last Dance. Завтра”, – зазначила у дописі Надя.

Зокрема, відомо, що кліп знімали з повагою до 80-х та 90-х: з елементами рейву, танців та ретро-вестерну.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Июл 2020 в 11:16 PDT

: wona.com.ua

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