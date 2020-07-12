Медіа в наморднику. Навіщо зе-команда має намір прирівняти блогерів до телеканалів

«Слуги народу» вважають, що допрацьований законопроект «Про медіа» допоможе боротися з поширенням неправдивої інформації і скоротить кількість фейків. Проте журналісти впевнені, що їм просто хочуть закрити рота.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти у першому читанні доопрацьований законопроект «Про медіа». Навколо цього документа палають пристрасті вже не перший місяць: представники монобольшинства до хрипа в горлі запевняють, що новий закон — це благо, журналісти вважають його злом, пише DSnews.ua.

Тільки за останній тиждень з’явилося два відкритих заяви від представників Національного союзу журналістів України, Асоціації медіа-юристів, шеф-редакторів інтернет-видань, телеведучих, блогерів та представників регіональних ЗМІ, які закликають депутатів не підтримувати законопроект. На їхню думку, після прийняття закону, влада отримає нові важелі тиску на незалежні медіа і зможе ввести справжню цензуру. Не в захваті від запропонованого законопроекту і блогери: побоювання на рахунок того, що тепер за вказівкою влади почнуть закривати неугодні Telegram-канали, не озвучив тільки ледачий. «ДС» спробувала розібратися, наскільки виправдані побоювання журналістів і принесе закон «Про медіа» нові проблеми для онлайн-ЗМІ.

Чи стане «Темний лицар» повноцінним медіа

Одним з головних завдань, яке стояло перед авторами законопроекту, було врегулювання сфери онлайн-медіа. Однак стовідсоткову ясність в регулювання блогосфери внести так і не вдалося. З одного боку, в документі дано досить широке визначення онлайн-медіа, згідно з яким цей статус може отримати практично будь-який користувач соцмереж, який регулярно публікує на своїй сторінці. Викладаєш фото з акцій протесту? Висловлюєш свою думку щодо корабельних сосен» і «дітей низької якості»? Постиш котиків і смішні меми? На думку авторів закону, ти цілком можеш вважатися онлайн-ЗМІ.

У той же час, у визначенні онлайн-медіа в законопроекті зазначено, що ЗМІ обов’язково має здійснювати редакційний контроль. Здавалося б, охорона-скасування, блогери вже не ЗМІ. Адже про яке редакційному контроль може йти мова в анонімному Telegram-каналі? Однак визначення знову досить широке. «Редакційний контроль — вирішальний вплив суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа, суб’єкта у сфері друкованих медіа та/або суб’єкта в сфері онлайн-медіа на створення або підбір, організацію та поширення відповідним суб’єктом масової інформації». Оскільки автори блогів і Telegram-каналів все ж мають вирішальний вплив» на свій же контент, при бажанні їх теж можна вважати онлайн-ЗМІ.

Чи варто боятися умовного «Темному лицареві»? Швидше за все, немає. Згідно з новим законопроектом, Національна рада телебачення і радіомовлення має право звертатися до платформ (у тому числі — іноземних) з вимогами блокування сторінок, які порушують законодавство. Однак рішення про блокування буде приймати сама платформа, а Facebook і Telegram подібні звернення найчастіше ігнорують.

Реєстрація медіа: добровільно-примусово

Ще одне питання, який викликав занепокоєння медійників, — реєстрація онлайн-медіа. У першому варіанті законопроекту вона була обов’язковою, однак пізніше цю норму прибрали — у новому документі ЗМІ пропонують реєструватися добровільно. Однак така «добровільність» викликає сумнів. Відповідно до законопроекту, зареєстровані і незареєстровані медіа несуть однакову відповідальність перед законом, а ось права у них різні. Якщо медіа вирішив не проходити реєстрацію, його співробітники не зможуть користуватися правовим статусом журналіста, зокрема правом на акредитацію, на відвідування приміщень суб’єктів владних повноважень, вони не будуть отримувати правову захист у кримінальних правопорушень проти журналістів.

Крім того, незареєстровані медіа не можуть претендувати на державну підтримку та укладення договорів про висвітлення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування. В таких умовах, швидше за все, репортажів в стилі херсонських ЗМІ стане значно більше.

Штрафи та анулювання ліцензій

Новий законопроект розширює повноваження Нацради з ТБ і радіо. Тепер карати за різні порушення будуть не тільки телеканали і радіостанції, але і всі ЗМІ. Крім прописаних у законодавстві пунктів (наприклад, про дискримінацію, розпалюванні релігійної ворожнечі, приниження гідності тощо), штраф можна буде заробити за розміщення контенту 18+ без відповідного маркування. Онлайн-медіа повинні будуть в обов’язковому порядку робити попередження в заголовку або ж встановлювати спеціальні плагіни, які будуть виводити на екран інформаційне вікно, яке попереджає про вікові обмеження.

Також Нацрада буде стежити за правильним розміщенням рекламних матеріалів в ЗМІ вони повинні бути марковані словом «реклама» або «на правах реклами», а не їх синонімами кшталт «PR», «партнерський матеріал» і так далі. Крім того, якщо законопроект приймуть, введуть штрафи і за розміщення політичної джинси в передвиборний період.

Якщо медіа вже отримала від Нацради три штрафу за порушення, то рада може подавати в суд і вимагати блокування або позбавлення ЗМІ ліцензії.

Інформаційна війна проти держави-агресора

Окремо в законопроекті прописані правила, які повинні захищати український медіа-простір від впливу Росії. Документ забороняє медіа розміщувати будь-які матеріали, які популяризують країни-агресора, її чиновників і Збройні сили. Не вийде більше показувати парад в Москві і супроводжувати його ностальгічними коментарями про «велику перемогу» або транслювати кремлівський концерт до якого-небудь Дня міліції. Також заборонено транслювати заяви, що виправдовують збройну агресію проти України і окупацію Криму або ж публічне їх заперечення.

Нацрада зможе стежити, щоб в ефір ще не виходили програми і матеріали (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), серед учасників яких є особи з «чорного списку» Мінкульту. Таким чином, кіно з Михайлом Пореченковим або Іваном Охлобистіним теж доведеться відкласти на потім.

Законопроект забороняє російським громадянам володіти медіа в Україні, за винятком осіб, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні. Крім того, фірми, зареєстровані в Росії чи ті, що кінцевим бенефіціаром, ключовим учасником або власником істотної частки на кожному рівні ланцюга володіння корпоративними правами яких є громадянин або резидент держави-агресора, теж не зможуть мати своє медіа. Ліцензію не отримають також організації, які отримують будь-яке фінансування з Росії — кредити, позики, позики, інвестиції, внески спонсорів, благодійні внески. Хоча наявність російських грошей ще потрібно буде довести.

Втім, далеко не факт, що законопроект «Про медіа» зможе стати повноправним законом. Монобольшинству в будь-якому випадку доведеться шукати голоси для його прийняття: фракція вже давно розколота, і далеко не всі депутати від «Слуги народу» погодяться підтримати документ. Чи вдасться домовитися з представниками інших фракцій — велике питання. ОПЗЖ, які час від часу допомагають зеленій команді з голосуваннями, навряд чи підтримає такий «антиросійський» законопроект, «ЄС» після судів над Петром Порошенко теж не буде поспішати на допомогу, «Батьківщина» і «Голос» можуть «спіткнутися» про громадську думку, яка аж ніяк не на боці законопроекту. Доля ще не вирішена, тому що блогери поки можуть розслабитися.

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Вікторія Білявська

Медіа в наморднику. Навіщо зе-команда має намір прирівняти блогерів до телеканалам оновлено: 12 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0