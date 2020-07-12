Готуйтеся до «протестів» і кібератак: генерал США розповів, як почнеться вторгнення військ Путіна в Україну

Колишній командувач ЗС США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес назвавши сприятливий час для масштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він розповів виданню «Тиждень.иа».

Восени у Росії будуть сприятливі умови для вторгнення в Україну, і якщо вона вирішить ними скористатися, то Україні варто готуватися до потужних кібератак, які виведуть з ладу системи управління, і до повної блокади Азовського моря.

«Звичайно, для цього у вересні будуть всі передумови, як-від літня посуха та нестача води в Криму. До того ж у регіоні триває дезінформаційна операція Кремля, за допомогою якої він намагається говорити про гуманітарну катастрофу. Також цьому сприяють і зміни до конституції РФ, якими російська влада намагається юридично оформити свої претензії на колишні республіки Радянського Союзу. Росіяни й далі видають громадянам України свої паспорти. Це все політичні та економічні умови», – вважає Годжес.

Також експерт припускає можливість численних общественных протестів в Україні, організованих російськими спецслужбами в різних соціальних групах.

«Їх мета – максимально відволікти увагу, це будуть різні міста у всіх областях України, не тільки на півдні. Смороду створювати Києву чимало проблем», – вважає експерт.

За його словами, також, треба звернути увагу на військові навчання «Кавказ-2020», які зберуть у регіоні значні сили ЗС РФ, але на даному етапі у США є свої внутрішні турботи.

«Ми відволіклися, зараз нам вистачає власних викликів та загроз через пандемію COVID-19, насильство на вулицях, що триває, та особливо через майбутні президентські вибори. Вересень – це ж лише за кілька тижнів до наших виборів. До цього можна додати абсолютно помилкове рішення про виведення 9500 американських військових з Німеччини. Більша частина із цих сил є важливими для організації логістики, швидкого підкріплення. Отже, усі ці речі разом не обов’язково означають, що атака буде. Однак передумови є», – розповів генерал-лейтенант.

Він вважає, що саме тому дуже важливо, що пильнують не лише Збройні Сили України, а й решта країн регіону, як-від Грузія, Румунія й Туреччина. І Сполучені Штати також звернули на це увагу, як і НАТО.

«Крім того, я вважаю, що Німеччина та Франція малі б по-справжньому тиснути на Кремль, однак досі цього не нікого. Вони також зіткнулися із своїми внутрішніми викликами через необхідність відновлення після пандемії. Тому якщо Кремль вважатиме, що з боку Заходу реакція буде мінімальною, то це створює певні ризики. Такі розрахунки можуть спричинити атаку певного типу. Звичайно, хотілося б помилитися в цьому. І я впевнений, що ЗСУ зроблять усе потрібне, щоб бути готовими забезпечити розвідку. Україна тісно співпрацює з Грузією, Молдовою та Румунією, щоб дуже уважно спостерігати за цими навчаннями й за всім, що відбувається на Чорному та Азовському морях. Водночас вам знадобиться весь спектр розвідувальних спроможностей, зокрема радіотехнічна розвідка та аеророзвідка. Україна демонструє високий рівень роботи з БПЛА, це також має важливе значення. Однак потрібно спостерігати й за морською обстановкою, щоб знати, що там відбувається», – підсумував експерт.