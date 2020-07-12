У приватному пансіонаті Рівного знущалися з людей похилого віку. Поліція відкрила два провадження

У приватному пансіонаті для літніх людей «Тепло любих» у Рівному підопічних утримували в нелюдських умовах.

Як повідомляє ТСН, із перевіркою в пансіонат прийшли представники омбудсмена України. Спочатку їх годину не пускали на територію, але коли вони нарешті потрапили всередину, то були шоковані.

«Перше, що нас вразило, це різкий запах випорожнень», – заявив регіональний представник уповноваженого Верховної Ради в Рівненській області Андрій Преподобний.

Недоглянуті пригноблені підопічні пансіонату розповіли про приниження, їм місяцями не обрізали нігті. А роздягнений чоловік похилого віку, навіть без спідньої білизни, лежав у присутності інших підопічних.

У підвальному приміщенні були виявлені кімнати з матрацами зі слідами випорожнень та пластмасові відра.

В одній з кімнат перебувала літня жінка з великою гематомою на обличчі та саднами. Її син Віктор після побаченого фото матері відразу ж забравши її з пансіонату.

«З ознаками анорексії, з тілесними ушкодженнями», – сказав чоловік про стан матері.

За словами сіна, щоб матір доглядали, він щомісяця сплачував 7 тис. грн, ще 1 тис. додавав, щоб мамі купували ласощі. Через карантин останні 4 місяці до закладу його не пропускали, втім, запевняли, що з нею все гаразд.

Поліція вже відкрила за даними фактами два провадження. Перше – за незаконне позбавлення волі, оскільки підопічні скаржилися, що їх навіть на вулицю не випускали. Також з’єднання ясовуватимуть, як отримала ушкодження мати Віктора, він написавши заяву в поліцію.

«Буде ухвалюватись рішення, роль шкірного учасника, який мав повноваження, хто міг відповідати. Чи це організатор, чи це власник закладу», – заявив т. в. о. керівника Рівненського відділу поліції Іван Теліга.