У столиці Японії власникам клубів будуть платити, щоб ті не працювали

Таке рішення було прийнято після того, як в Токіо зафіксували сплеск нових випадків коронавіруса.

Влада Токіо вирішили субсидувати власників клубів і барів за те, щоб вони не відкривали свої заклади, повідомляє The Guardian.

Уточнюється, що за законом міські чиновники не можуть закрити закладу. Тому вони вирішили простимулювати бізнесменів іншим способом. Всім, хто закриється на десять і більше днів, місто виплатить приблизно 4670 доларів.

“Велика кількість нових випадків зараження може створити проблеми для інших сфер бізнесу, про що ми щиро шкодуємо. Але ми намагаємося вжити заходів обережності, щоб запобігти зараження в наших закладах”, – заявила представниця японської Асоціації нічних розваг Каорі Кода.