Радник Єрмака публічно образив Сенцова

Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк написав пост з образливими висловами щодо екс-політв’язня в Росії, українського режисера Олега Сенцова.

Відповідну публікацію Подоляк зробив у Facebook.

Зокрема, він «пройшовся» по виділенню Держкіно 5 млн 100 тис гривень на зйомки фільму Олега Сенцова «Носоріг».

Подоляк почав з того, що Сенцова нібито використовували в якості «картинки-героя» запійні псевдо/патріоти».

«Його юзали як багаторічної «картинки-героя» запійні псевдо/патріоти. Включаючи, зрозуміло, тодішню «патріотичну номенклатуру» в статусах міністрів і депутатів. Прямо так і сказали йому — «Ти терпи. Ти сиди. Ти страждай. Тому що це дозволяє нам продавати суспільству і зовнішнім партнерам красиву історію страждань. Ти чудова ілюстрація«, — сказано в публікації.

Він додав, що Сенцов «геть захворів тим самим синдромом «пристосуванства і невдячності».

«Можна, до речі, першокласний фільм зняти. За 25 млн грн. Навіть назва «Носоріг» підійде. Але тільки про банальні людські якості — брехні, лицемірстві, дурниці, мерзоти і огидному головного героя«, — пише Подоляк.

Він обурюється тим, що Сенцов «підкреслено образливий» у своїх оцінках людей, які допомогли йому звільнитися з російської в’язниці.

«Він бридко огидний у власному політичному пристосуванстві. Дешево і без смаку. Він передбачуваний у своїх «експертних» кроках. Він зовсім не елітний, тому що інтелектуально порожній і дріб’язковий в моралі. Хоча ні. Він — банально аморальний. І він нудний насправді«, — додав Подоляк.

У продовження своєї «викривальної промови» він додав, що Сенцов «типовий провінційний «самодеятель» з малим набором ідей».

«Творчість якого саме по собі не продається, але яке можна наситити бюджетними грошима і напарити суспільству«, — написав Подоляк.