Спасать пьяного водителя пришла вся семья (видео)

В Подольском районе Киева полиция задержала пьяного водителя. Вызволять пьяницу пришла вся семья – теща, жена и ребенок. Видео с места 9 июля происшествия разместил “Киев оперативный”.

В полицию поступил сигнал, что на улице Светлицкого по двору на автомобиле передвигается пьяный человек. Прибывшие на место полицейские застали подозреваемого в нетрезвом вождении за распитием во дворе алкогольных напитков с супругой и тещей. При этом присутствовал ребенок.

Подозреваемый попытался скрыться с места событий. Ему удалось отбежать на расстояние 300 метров. Но беговая подготовка полицейских оказалась выше. Нетрезвый мужчина был задержан. На выручку явились теща, жена и ребенок с требованиями отпустить задержанного.

: kiev.sq.com.ua