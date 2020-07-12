Під Львовом легковик збив велосипедиста і злетіла з моста в річку

У місті Червонограді Львівської області на дорозі знову збили велосипедиста. Чоловіка не врятувало навіть те, що була середина дня, дорога була добре освітлена, а на вузькій ділянці траси велосипедист спішився і перемістився на узбіччя.

З політравмою та струсом мозку 48-річного потерпілого доставили в реанімацію. Двоколісний друг після аварії викорчуваний так, що ремонту не підлягає.

Як повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА, доля автомобіля, винуватця ДТП, була ще трагічніше. Збивши чоловіка з велосипедом, «ВАЗ» остаточно з’їхав з дороги, опинився на мосту і скотився звідти в річку Солокию. Біля берега було неглибоко, пасажира авто вдалося витягти з машини. Глибокою раною голови зараз займаються нейрохірурги. Водій автомобіля — 69-річний житель Червонограда — загинув на місці.

Поліція і рятувальники сходяться на думці, що водієві-пенсіонеру стало погано за кермом, і тому машина втратила керування.