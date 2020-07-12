Уряд розподілив 1,7 млрд грн на проекти щодо соціально-економічного розвитку в регіонах

Кабінет міністрів розподілив субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік. 1,7 млрд грн були розподілені на 1150 проектів у всіх регіонах України.

Про це під час брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

«Рішення уряду сьогодні стосувалося розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на 2020 рік. Загальний обсяг субвенції на цей рік становить 1,7 млрд грн. З них були розподілені на засіданнях державної комісії близько 1 млрд 680 млн грн. На більш ніж 1150 проектів. Я хочу зупинитися окремо на цьому питанні, тому що це більше тисячі проектів соціально-економічного розвитку у всіх регіонах України і це велика підтримка в той час, коли місцеві органи та бюджети місцевих органів витрачають кошти на боротьбу з пандемією COVID-19», — сказав Олексій Чернишов.

Він зазначив, що це дасть можливість обладнати вуличне освітлення, обладнати медичні установи, відремонтувати школи, дитячі сади і деякі ділянки доріг.

«Це додатково до тих програм, які вже існують і які успішно тривають у нашій країні», — додав Олексій Чернишов.