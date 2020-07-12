У Василькові затримали “мінера” ринку та відділу поліції

У Київській області правоохоронці затримали “мінера” ринку та відділу поліції. Ним виявився 46-річний житель Василькова. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ Нацполиции в Київській області.

По спецлінії “102” надійшло повідомлення від диспетчера Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що до них зателефонував невідомий чоловік і повідомив про замінування ринку та відділу поліції у Василькові.

На місцеві ринки відразу прибули наряди поліції. Правоохоронці евакуювали людей з ринків і працівників місцевого відділу поліції. Також обмежили доступ громадян до потенційно небезпечних прилеглим територіям.

Працівники вибухотехнічної служби та кінологи провели ретельний огляд – ніяких вибухових пристроїв, предметів і підозрілих осіб не виявили.

У той же час працівники поліції провели ряд першочергових розшукових заходів та оперативно встановили особу “мінера”. Чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід для затриманого обере суд.