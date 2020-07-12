В НБУ зазначили, що українці масово позбавляються від готівки

В країні стрімко зростає частка безготівкових розрахунків, хоча банківський рахунок є тільки у двох з трьох українців.

Відсоток безготівкових операцій з картками за підсумками травня 2020 року склав 55,5 за обсягом, а за кількістю платежів — ще вище — 87 з грошових 100 операцій з картами в травні здійснювалися за безготівковим розрахунком. Такі дані наводить прес-служба Національного банку України.

«Під час карантину безготівкові платежі довели свою безпеку і зручність. Тому вибір українців на користь кэшлесс очевидний», — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року кількість безготівкових операцій склала 1,18 млрд шт. (85,4% всіх операцій), а сума – 503 млрд грн, або 54,6% від суми усіх операцій з картками (в минулому році, за підсумками першого кварталу, показник становив 49,7%).