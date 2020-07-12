Береза: Як-то багато дурниці, навіть для Зеленського

Щось все це явно відрізняється від обіцянок Зеленського і від очікувань виборців

Блогер, нардеп 8-го скликання парламенту Борислав Береза пише на своїй сторінці в Facebook, Володимира Зеленського ніхто не тягнув за язик і він сам перед виборами в інтерв’ю заявив, що не розуміє чиновників, які живуть за рахунок держави, користуються різними преференціями та послугами за чужий рахунок. Зеленський виграв вибори і передумав, вирішив змінити свою комфортабельну квартиру на Грушевського на ще більш комфортабельну держдачу в Конча-Заспі.

Борислав Береза зазначає, Зеленський висловився за законопроект №3131-д, яким передбачено оподаткування земельних паїв дрібних фермерів, заявивши, що всі повинні платити податки. Також президент просить парламентарів зняти обмеження за розмірами зарплат для нардепів, міністрів, суддів, прокурорів, які були введені у зв’язку з пандемією коронавіруса. При цьому президент чомусь не поспішає просити парламентаріїв голосувати за підняття зарплат вчителям, військовим.

За словами нардепа, як-то вже занадто багато дурості, як навіть для Зеленського. Вже дуже розходяться його справи з обіцянками, які він давав перед виборами. Цікаво тепер, коли Зеленський зверне увагу на запити і сподівання простих українців, які віддали за нього свої голоси на виборах, а то поки що виходить так, що він займається лише обслуговуванням інтересів свого оточення і олігархів.