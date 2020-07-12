Названо лідера серед найбільш продаваних моделей автомобілів в світі

Британський портал Auto Express склав список найбільш продаваних автомобілів в світі за підсумками минулого року.

Не дивно, що позашляховики придбали ще більшу популярність. Сегмент виріс на 3% з 2018 року із загальним обсягом продажів в 31,13 млн одиниць, що становить колосальні 39% світового обсягу продажів легкових автомобілів. Це був також один з двох сегментів, в яких було зареєстровано зростання продажів в період між 2018 і 2019 роками.

Найбільш продаваним позашляховиком в світі у 2019 році став Toyota RAV4, за яким слідують Honda CR-V і Nissan X-Trail, які також увійшли до списку найбільш продаваних автомобілів в світі.

Toyota і Honda демонструють виключно хороші результати на світовій арені: сім з 10 найбільш продаваних автомобілів на планеті припадає на ці дві марки, ймовірно, через репутації обох брендів щодо доступності і надійності. Як завжди, пікап Ford F-150 також увійшов в рейтинг — хоча його продажі незначно знизилися, поступившись меншим і більш сучасним позашляховикам.

Перше місце рейтингу зайняла Toyota Corolla, яка розійшлася тиражем в 1,2 млн одиниць. На другому місці розташувався RAV4 (майже 1 млн одиниць), слідом за яким – Honda CR-V (831 тис. одиниць). Також до першої п’ятірки лідерів увійшли Ford F-150 і Nissan Sentra.

: mashyna.com.ua

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