У Хабаровську проходить новий мітинг на підтримку губернатора Фургала

У Хабаровську проходить друга за два дні неузгоджена акція в підтримку губернатора Сергія Фургала, який підозрюється в організації вбивств.

Згідно відеозапису, опублікованій в Twitter штабу опозиціонера Олексія Навального в Хабаровську, в будівлю уряду краю близько 11:30 за місцевим часом увійшли бійці ОМОН. Сама акція протесту почалася близько 12:00. Як і вчора, люди зібралися на площі Леніна з плакатами, скандували гасла на підтримку Фургала. Потім натовп попрямував ходою центральними вулицями міста. Також в місті проходить автопробіг на підтримку Фургала.

В Instagram крайового уряду опубліковано звернення до мітингувальників. «На хвилі бажання багатьох з вас висловити підтримку чинному губернатору Сергію Фургалу стали звучати провокаційні гасла і заклики від представників несистемної опозиції. Зберігайте розсудливість!

Нагадуємо, що будь-які мітинги зараз є несанкціонованими. Організаторам і учасникам потрібно розуміти, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Крім того, в регіоні складається небезпечна ситуація щодо поширення COVID-19», — повідомили влади.

Вчора, за даними поліції, в акції протесту взяли участь 10-12 тис. чоловік. Сьогодні прийшло значно менше людей. Штаб Навального оцінює число присутніх у 2 тис. Повідомляється також про провокаторів, які виступають проти Фургала, яких затримують люди в цивільному.

Нагадаємо, вранці 9 липня біля свого будинку в Хабаровську був затриманий губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал. Він звинувачується в організації вбивств бізнесменів та замаху на вбивство, які були здійснені в 2004-2005 роках. По кримінальній справі затримані ще чотири людини, які, як вважає слідство, складалися з Фургалом в одній ОЗУ. Губернатор не визнав провину. Слідчий комітет назвав затримання глави регіону роботою по декриміналізації Далекого Сходу.