Насильницьке обмеження атомної енергетики в догоду ТЕЦ Ріната Ахметова призвело до збільшення собівартості електрики і різкого збагачення донецького олігарха. При цьому всі розповіді Зе команди про те, що на звичайних українцях такі перетрубації не позначаться, виявилися тотальною брехнею.

Штучно створена криза в енергетиці в уряді хочуть вирішити за допомогою здирання більшої кількості грошей з населення і бізнесу.

Як оголосили у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, починаючи з 1 серпня вартість кіловата збільшиться на 54,6%. Аргументують різке і дуже суттєве подорожчання чиновники тим, що хочуть струсити більше грошей і погасити заборгованість держави перед виробниками «зеленої» електроенергії.

При цьому навіть представники регулятора стверджують, що на українську промисловість, яка котиться на дно, збільшення тарифів вплине вкрай негативно. Втім, найбільше це вдарить по бізнесу олігарха Ігоря Коломойського, чиї заводи споживають найбільше електрики.

Рішення про підвищення тарифів прийняли в суботу, 11 липня.

До речі, міністр енергетики Ольга Буславец, лобіює інтереси Ріната Ахметова, неодноразово стверджувала, що тарифи на електрику для населення підвищуватися не будуть.

Нагадаємо, після зміни уряду члени Кабміну протягли нічим не аргументоване рішення про фактичну заборону повноцінної роботи для АЕС, які можуть з мінімальними витратами виробляти мегавати електроенергії. При цьому держава стала купувати електрику у компаній Ріната Ахметова за завищеними цінами.

Щоб хоч якось распетлять з нових кризою і знизити витрати на днях представники Зе команди вирішили повернути формулу «Роттердам +», яка, як «раптом» виявилося, є зовсім не корупційною схемою. Адже при її скасування собівартість генерації електроенергії збільшилася на 20%.