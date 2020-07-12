Приклад політичного злочину Порошенко — екс-нардеп

Повертаючись до вчорашньої теми «зради»… Регулятор енергетики все-таки підняв тариф «Укренерго» на передачу електроенергії.

І це погана новина, тому що це ляже на плечі всієї країни. Хороша новина в тому, що тариф збільшиться, але лише на половину від запланованого стрибка. Замість зростання до 327,97 гривень за мегават-годину тариф зросте до 240,23 гривень за мегават-годину.

Про це повідомив сьогодні ввечері екс-парламентарій Сергій Лещенко.

Ті, хто дивився засідання регулятора, можуть зазначити, що найгірший сценарій не пройшов завдяки членам НКРЕ — голоси розділилися 2 на 2.

Куди підуть ці гроші? На те, щоб платити за зеленим тарифом. Причому, щоб вийти в нуль, тариф «Укренерго» на передачу електроенергії мав би зрости взагалі до 604 гривень за мегават-годину.

Таким чином, на різницю будуть братися кредити і в підсумку це тягар все одно ляже на державу, вважай — на нас з вами.

Історія неконтрольованого зростання «зеленки» та пільги для них — це якраз приклад політичного «злочину» Порошенко.

Під час його правління були зафіксовані правила гри, за якими сонячні станції, введені в експлуатацію до 1 січня 2020 року, фіксують тариф більше 5 гривень за кіловат-годину на найближчі 10 років. А щоб потрібні люди встигли добудувати ці станції до дедлайну, в підписаний Порошенко бюджету внесли пільги на ввезення китайських панелей з нульовим ПДВ, тоді як український завод KNESS такого подарунка від рідної країни не отримав.

Тобто при «сивочолом гетьмана» ми деградували до того, що стали субсидувати імпорт.

Як відомо, найбільш значна роль на ринку зеленої енергетики у Ріната Ахметова — 25 відсотків, однак там є і партнери інвестбанкіра Порошенко…

А тепер давайте поговоримо про дрес-коді Мендель, це дійсно топ-тема для країни.