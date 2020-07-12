Ахметжан Єсимов і Галимжан Есенов покажуть світу безстатеве розмноження капіталів

Фонд національного добробуту Самрук-Казина продовжує залишатися однією з основних корупційних тим в Казахстані. Черговим приводом для цього послужив розлучення голови АТФбанка Галимжана Есенова зі своєю дружиною — дочкою «наглядача» за ФНБ Самрук-Казина Ахметжана Есимова.

Галимжан Есенов подає на розлучення зі своєю дружиною. Як зазначає джерело Октава.Медіа, до кінця літа шлюборозлучний процес буде завершений, майно поділене за згодою сторін. Розлучення Галимжана Есенова з дружиною Айжан, яка припадає Ахметжану Есимову рідною дочкою — це порятунок награбованого у сімейному підряді АТФбанк і Самрук-Казина. У разі відкриття кримінальної справи проти Есенова мільярди тенге, виведені з Фонду Самрук-Казина і освоєні за допомогою кишенькового АТФбанка залишаться у повній безпеці.

На даний момент точно відомо, що Галимжан Есенов піде за прикладом своїх попередників, які після розкриття великих корупційних і шахрайських схем попросили політичного притулку в тих чи інших країнах, щедро обдаровуючи своїх лоєрів вкраденими в Казахстані грошима. Розлучення з передачею значної частини власності колишньої дружини звільнить останню від законних претензій всередині європейського легального простору.

Галимжан Есенов підготує грунт для комфортного втечі всіх своїх

Якщо врахувати той факт, що Шапраштинский клан поступово втрачає свої позиції, недоторканність деяких його членів відходить у минуле. І якщо Ахметжан Єсимов ще може розраховувати на прихильність Феміди, родинні зв’язки і колишні заслуги перед вітчизною, то нувориш Галимжан Есенов стає легкою здобиччю. На запит Октава Медіа в антикорупційну службу редакція не отримала чіткої відповіді, чи є справа проти Есенова. Втім, в окремо взятому випадку мовчання — знак згоди.

Що стосується долі Ахметжана Есимова, то племінник Елбаси швидше за все буде усунений до кінця року і Самрук-Казина буде реформована, отримавши нового керівника і структуру. Цілком ймовірно, що Галимжан Есенов, скупивши ряд об’єктів нерухомості в західних країнах готує затишні опозиційні гніздечка для всього сімейства Есимова. У найближчі тижні буде ясно, де осяде молодий олігарх.

А поки що нагадаємо про схеми Самрук-Казина і АТФбанк, які донині використовуються Галимжаном Есеновым і Ахметжаном Есимовым.

Самрук-Казина так чи інакше бере участь у всіх великих аферах країни

Самрук-Казина пов’язана з АТФбанк узами більшими, ніж просто діловими. Галимжан Есенов одружений на дочці Ахметжана Смагуловича Єсимов, племінника Нурсултана Назарбаєва. В цій теплій і дружній сім’ї і обертаються гроші фонду істинно національного, добробуту окремих осіб.



Більшість коштів національних фондів і банків, за доброю традицією, зберігається за межами Казахстану, на відповідних рахунках у Швейцарії та офшорних юрисдикціях. У випадку надмірних потуг держави накласти лапу на активи буде історія, украй схожа з БТА Банком і Аблязовим — начальство втече і оголосить себе надією демократії. Про це добре відомо в Казахстані і тому висновок простий: ФНБ «Самрук-Казина» не буде дуже корисна уряду при виході з кризи. Казка про доброго життя в Казахстані трималася рівно до того, як вистачало красти всім. Як тільки з припливом коштів виникли проблеми, стало ясно: при дешевої нафти країна дуже скоро виявиться неспроможною.

Вже зараз Республіка Казахстан запитує три мільярди доларів у борг у Російської Федерації. Скільки з них осяде в сімейному конторці під назвою Самрук-Казина?

Чому сімейний бізнес Есимова-Есенова залишиться прибутковим в будь криза і чим він шкодить простим громадянам Казахстану? Завидна схема роботи Самрук-Казина/АТФбанк в нових подробицях розповідають колеги.