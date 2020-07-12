Всесвітня рада церков закликала Ердогана переглянути рішення щодо Святої Софії

З точки зору Всесвітньої ради церков, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться на символ утиски і роз’єднаності.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Намір Туреччини позбавити собор Святої Софії (Айя-Софія) статусу музею і перетворити його в мечеть викликало різку міжнародну критику.

У суботу, 11 липня, Всесвітня рада церков (ВРЦ) і Євангельська церква Німеччини звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайипу Ердогана з листом, в якому закликали його переглянути це рішення.

За словами представників Всесвітньої ради церков, що об’єднує 350 церков і понад 500 млн віруючих, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться на символ утиски і роз’єднаності.

Рішення Ердогана викликало у них почуття «горя і розчарування», зазначили автори листа.

«З 1934 року Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічей і натхнення для представників усіх національностей та релігій», — зазначив в. о. генерального секретаря ВРЦ Іоан Саука.

Раніше дозвіл Державної ради Туреччини використовувати собор Святої Софії в Стамбулі як мечеті розкритикували представники Конференції католицьких єпископів, Євросоюзу, ЮНЕСКО, визнала в 1985 році собор частиною світової культурної спадщини.

У свою чергу уповноважений уряду Німеччини з питань свободи віросповідання Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявив, що Туреччина відвертається від Європи і поваги по відношенню до інших релігій.

Думка РПЦ про перетворення собору Святої Софії на мечеть

Що стосується Російської православної церкви, то там також висловили заклопотаність рішенням Держради Туреччини скасувати постанову уряду від 1934 року про надання собору Святої Софії статусу музею.

«Доводиться констатувати, що стурбованість мільйонів християн не була почута», — заявив 10 липня голова синодального Відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Раніше, 6 липня, глава РПЦ патріарх Кирило закликав зберегти нейтральний статус собору, який він назвав «одним з найбільших шедеврів християнської культури, храмом-символом для мільйонів християн по всьому світу».

Збереження нейтрального статусу Айя-Софії «послужить подальшому розвитку відносин між народами Росії і Туреччини, зміцнення міжрелігійного миру та злагоди», вказав тоді патріарх Кирило.

Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, у чергову річницю падіння Константинополя, у цьому храмі відбулося читання Корану. Через тиждень Ердоган доручив вивчити можливість перетворення Айя-Софії на мечеть.