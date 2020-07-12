Клуби «Аркадії» імітують виконання карантинних обмежень, а перевіряючі – контроль

Нічні клуби Одеси продовжують працювати після 23:00, незважаючи на введені для них обмеження. Адміністрації клубів знайшли спосіб не платити штрафи і не піддаватися іншим заходам впливу, передає «Траса Е-95».

Очевидці оприлюднили в мережі відеозапис, на якій відвідувачів попереджають про план дій при візиті перевіряючих:

«Проходить перевірка по всій Аркадії, тому в якийсь момент я попрошу всіх вийти хвилин на 40, на годину. Тому що буде перевірка по всім закладам», — повідомив зі сцени представник клубу відвідувачам.