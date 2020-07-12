Владелец «евробляхи» получил полумиллионный штраф

Харьковский второй апелляционный административный суд принял решения обязать «евробляхера» заплатить штраф в 490 тысяч гривен.

Еще осенью минувшего года на мужчину наложено административное взыскание в трехкратном размере от невыплаченного таможенного платежа. Решение выносила Государственная фискальная служба, а суд первой инстанции подтвердил законность данного решения. Фигурант дела не согласился с решением Фемиды и подал апелляцию. По его словам, собственником автомобиля Opel Vectra является другой человек.

Было выяснено, что машину на территорию Украину ввез гражданин Уганды. Автомобиль не был растаможен, поэтому нынешний владелец мог приехать, дать свои объяснения и поучаствовать в оформлении протокола. Однако он этого делать не стал, а просто дал подтверждение, что приобрел авто за 2 тысячи долларов.

Теперь ему предстоит оплатить административный штраф в размере 490 тысяч гривен.

: avtoblog.ua